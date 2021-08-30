Ford приостановил прием заказов на модель Bronco

Компании нужно выполнить множество заказов, потому пока принято решение приостановить продажу.

Ford Bronco больше не будет доступен для онлайн-бронирования, сообщает Detroit Free Press со ссылкой на объявление для дилеров.

«Решение приостановить бронирование связано с большим количеством заказов на 2- и 4-дверные модели Bronco и текущими товарными ограничениями», — говорится в разделе служебной записки для дилеров.

Форд специально называет это «паузой» в онлайн-бронировании, а не полным завершением программы. Bronco снова станет доступен для заказа, но позже, когда действующие заказы будут выполнены.

«Клиентам рекомендуется работать напрямую со своим дилером, который может помочь с процессом заказа, ожидаемыми сроками доставки и спецификациями сборки. Например, дилеры могут лучше всего подсказать, сможет ли клиент получить складской автомобиль, который уже построен или запланирован. Из-за большого количества заказов доставка автомобилей Bronco, размещенных сегодня, продлится до 2022 календарного года «, — говорится в части меморандума, опубликованной Detroit Free Press.

Клиенты по-прежнему могут разместить заказ на Bronco напрямую у дилера. Человеку просто нужно дождаться 2022 года, чтобы получить внедорожник.

При планировании производства Ford учитывает наличие деталей для выполнения заказа.

Помимо огромного количества заказов на модель, Ford решает вопросы контроля качества с Bronco, так как есть некоторые проблемы, связанные в том числе и с износом мягкого верха и его механизма, приводящего к повреждению краски на рулевой рейке.