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Volkswagen Tiguan нового поколения не получит механической трансмиссии

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Кроссовер Volkswagen Tiguan переживет смену поколений уже в 2023 году, но уже есть первая информация о грядущих изменениях.

Так, недавно стало известно, что Volkswagen Tiguan нового поколения не получит механической трансмиссии и будет доступен только с автоматическими коробками передач.

Это связано с тем, что немецкая компания четко следует планам по электрификации, в которых, в том числе, присутствует отказ от использования механики.

Такой трансмиссии не предложат и в других новых моделях марки.

Согласно планам Volkswagen, все автомобили компании уже к 2030 году будут электрифицированы, и к тому времени планируется завершить производство механических коробок передач.

volkswagen Volkswagen Tiguan
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