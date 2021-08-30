Dacia представит новый 7-местный универсал Jogger 3 сентября 2021 года

Марка Dacia проведет онлайн-презентацию новой модели, дебют которой официально анонсировали в компании.
3 сентября 2021 года Dacia представит новый 7-местный универсал Jogger, а публике его планируют показать в рамках мотор-шоу в Мюнхене.
Новинкой по сути станет новое поколение Dacia Logan MCV, вторая генерация которого версию в кузове универсал не получила, что было связано с конструктивными особенностями.
Теперь же в компании решили вернуть в линейку автомобиль только под названием Jogger. Дизайн Jogger будет выполнен в духе Dacia Sandero и Logan третьего поколения.
Его выпустят в версии с пяти- и семиместным салоном на базе платформы CMF-B.
Предполагается, что новый Jogger будет аналогом Lada Largus нового поколения, который также будет создан на платформе CMF-B.