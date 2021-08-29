Главная » Новости

Компания Hyundai представит новую водородную модель 7 сентября 2021 года

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Автопроизводитель Hyundai намерен представить несколько проектов, которые связаны с планами по переходу на водородное топливо.

Одним из таких проектов станет новая водородная модель, которую недавно анонсировала компания.

Новинку, как и другие проекты, намерены показать 7 сентября 2021 года в рамках онлайн-форума с названием Hydrogen Wave.

Пока в Hyundai никакие подробности о новинке не раскрывает, но известно, что планируется выпуск водородных грузовых и легковых автомобилей.

К тому же Hyundai расскажет о новы технологиях хранения и заправки водородным топливом.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика