Компания Hyundai представит новую водородную модель 7 сентября 2021 года

Автопроизводитель Hyundai намерен представить несколько проектов, которые связаны с планами по переходу на водородное топливо.

Одним из таких проектов станет новая водородная модель, которую недавно анонсировала компания.

Новинку, как и другие проекты, намерены показать 7 сентября 2021 года в рамках онлайн-форума с названием Hydrogen Wave.

Пока в Hyundai никакие подробности о новинке не раскрывает, но известно, что планируется выпуск водородных грузовых и легковых автомобилей.

К тому же Hyundai расскажет о новы технологиях хранения и заправки водородным топливом.