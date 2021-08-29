Автомобильные эксперты проанализировали предложения на вторичном рынке России и рассказали о лучших по их мнению автомобилях D-класса.

Toyota Camry возглавила ТОП-5 лучших подержанных седанов D-класса в России, который, как и другие модели в рейтинге, считается надежным и имеет доступный в своем классе ценник.

На рынке Camry продается в версиях с 2,0, 2,5 и 3,5-литровыми установками, которые работают с автоматической трансмиссией.

Mazda 6 оказался на втором месте рейтинга от «Автоновостей дня», который на вторичном рынке можно найти с 2,0 и 2,5-литровыми ДВС, причем они могут комплектоваться как механикой, так и автоматической КП. На третьей строчке располагается Ford Mondeo, в котором может быть 2,5 и 2,0-литровый двигатель и только автоматическая КП.

Следующим в списке лучших среди седанов D-класса оказался Volkswagen Passat, который представлен на рынке подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами.

Замыкает ТОП-5 Kia Optima, причем отмечается, что он продается в версиях только с бензиновым двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, а в паре с ними может работать механическая или автоматическая трансмиссия.