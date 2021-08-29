УАЗ Патриот назван внедорожником с самым дешевым техобслуживанием

В России посчитали, во сколько обходится обслуживание автомобилей с разным типом кузова, и назвали модели с самым дешевым ТО.

Оказалось, что среди внедорожников дешевле всего в плане ТО обойдется УАЗ Патриот. За пять лет этот автомобиль обойдется владельцу в 28 285 рублей.

Для LADA Niva Legend, который оказался на втором месте стоимость ТО за пять лет владения составит 46 100 рублей.

Третьим в списке числится LADA Niva Travel – 54 тыс. рублей, а в пятерке оказались Hyundai Creta (58 944 руб.) и Kia Seltos (65 322 руб.).

Еще в рейтинге кроссоверов и внедорожников с самым доступным техобслуживанием присутствуют: Chery Tiggo 4 (66 216 руб.), Nissan Terrano (67 850 руб.), Haval H5 (74 521 руб.), Renault Duster (79 300 руб.) и Renault Kaptur (79 809 руб.).

Среди легковых автомобилей лидером оказался Peugeot 408, который обходится в 45 180 рублей. Примерно такая же сумма за ТО будет у LADA Granta и Kia Rio. Следом в рейтинге оказались Hyundai Solaris (54 097 руб.), LADA Vesta (56 600 руб.), Chevrolet Cobalt (60 188 руб.), LADA XRay (61 300 руб.) и Chevrolet Nexia (64 200 руб.), Volkswagen Polo (68 559 рублей) и Skoda Rapid (85 225 рублей).

Стоит отметить, что при подсчете затрат на ТО специалисты использовали данные по обслуживанию у официального дилера.