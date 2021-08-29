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Кроссовер Renault Duster 2022 получил 0 звезд за краш-тест Latin NCAP в 2021 году

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У кроссовера обнаружились серьезные проблемы после фронтального столкновения, которые насторожили специалистов южноамериканской ассоциации Latin NCAP.

В связи с этим возможен отзыв кроссоверов, который требуют от компании согласовать. Как выяснилось, собранный в Бразилии кроссовер, по результатам тестов заработал 0 баллов из пяти возможных.

За защиту водителя и пассажиров модель получила только 29,47%, а за защиту детей – 22,93%. При боковом ударе у кроссовера произошло самопроизвольное открывание дверей, а еще кроссовер перевернулся и в нем произошла утечка топлива.

Такие результаты насторожили специалистов, так как все это они не смогли объяснить. Эксперты говорят, что есть необходимость доработать конструкцию автомобиля.

Также они требуют провести отзывную кампанию. Стоит отметить, что краш-тест проводили базовой версии с двумя фронтальными подушками безопасности.

renault Renault Duster
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