Автопроизводитель под брендом Mobilize выпустил новую модель электрического автомобиля, который по оснащению относится к бизнес-классу.

Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo, предназначенный для служб такси и каршеринга.

Как отметили представители бренда, в новинке использовались новые и уникальные разработки компании в сфере мобильности.

Габариты седана следующие: 4670/1830/1470 мм, а расстояние между осями – 2 750 мм. Силовая установка представлена одним электродвигателем мощностью 150 л.с.

Максимальная скорость составляет 140 км/ч, а ускорение от 0 до 100 км/ч осуществляется за 9,6 секунды.

На одном заряде автомобиль проедет около 450 км, а пополнить запас хода на 250 км можно за 40 минут от станции быстрой зарядки.

В парках каршеринга и такси новые Mobilize Limo должны появится во второй половине следующего года.