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Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo

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Автопроизводитель под брендом Mobilize выпустил новую модель электрического автомобиля, который по оснащению относится к бизнес-классу.

Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo, предназначенный для служб такси и каршеринга.

Как отметили представители бренда, в новинке использовались новые и уникальные разработки компании в сфере мобильности.

Габариты седана следующие: 4670/1830/1470 мм, а расстояние между осями – 2 750 мм. Силовая установка представлена одним электродвигателем мощностью 150 л.с.

Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo

Максимальная скорость составляет 140 км/ч, а ускорение от 0 до 100 км/ч осуществляется за 9,6 секунды.

На одном заряде автомобиль проедет около 450 км, а пополнить запас хода на 250 км можно за 40 минут от станции быстрой зарядки.

В парках каршеринга и такси новые Mobilize Limo должны появится во второй половине следующего года.

Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo Компания Renault представила новый электрический седан Mobilize Limo

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