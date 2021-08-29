Минпромторг в России предупредил о массовых отзывных кампаниях в 2022 году

Массовые отзывные кампании будут связаны с необходимостью установки в автомобили системы Эра Глонасс.

Совсем недавно Евразийская экономическая комиссия пошла навстречу автопрому, и приняла решение позволить автопроизводителям выпускать новые автомобили без установленной системы Эра Глонасс.

Это связано с мировым дефицитом полупроводниковой продукции. Чтобы заводы не останавливали свое производство из-за необходимости установки Эра Глонасс было принято решение временно отметить обязательную установку системы, но при это были выдвинуты условия.

В частности, до 30 июня следующего года автопроизводители будут обязаны за свой счет дооснастить автомобили в рамках отзывов, согласованных с Росстандартом.

В связи с этим ожидается, что в следующем году будут проводить массовые отзывы машин, о чем предупредили в Минпроторге России.