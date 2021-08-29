Хэтчбек Dacia Sandero впервые стал бестселлером в Европе в июле 2021 года

Впервые с момента выхода на европейский рынок Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем.

Его объемы продаж в июле увеличились на 6% и составили 20 446 проданных машин. Компактный хэтчбек вышел в Европе в 2008 году.

В прошлом месяце самый большой рост продаж модели был зафиксирован во Франции и Испании – 15 и 24% соответственно, и там хэтчбек тоже стал самым продаваемым на рынке.

Что касается других европейских бестселлеров, то второй результат в июле 2021 года показал Volkswagen Golf, объемы продаж которого сократились на 37% и составили 19 425 штук.

Третье место занял Toyota Yaris с показателем 18 858 проданных экземпляров, что на 3% больше. Четвертый и пятый результат у Volkswagen Polo и Volkswagen T-Roc.

Их было продано 17 343 ед. (-8%) и 16 496 шт. (-17%) соответственно. В десятке самых востребованных автомобилей на рынке Европы еще оказались:

Hyundai Tucson (14 883 ед., +39%),

Volkswagen T-Cross (14 170 ед., +12%),

Dacia Duster (13 329 ед., -19%),

Fiat Puma (13 283 ед., +2%),

Peugeot 2008 (13 134 ед., -34%).