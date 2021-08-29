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Минимальная цена на Hyundai Solaris за последние 2 года выросла на 18%

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Эксперты в России решили выяснить, как изменилась стоимость одного из наиболее востребованных автомобилей на рынке за последние два года.

Как отмечает «Цена Авто», седан стабильно входит в пятерку самых продаваемых в нашей стране. Его стоимость с июня 2019 года стала выше на 18% или на 131 тыс. рублей.

При этом максимальная стоимость увеличилась на 30,2% или 302 тыс. рублей. Сегодня стоимость автомобиля стартует от 870 тыс. рублей, тогда как максимальная комплектация оценена в 1 301 000 рублей.

На выбор предлагается 18 версий седана с двигателем объемом 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.). Среди трансмиссий выступает шестискоростная механика или автомат.

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