Китайская Foton завершила продажи своих автомобилей на рынке РФ

Китайская компания завершила продажи на российском рынке легковых автомобилей.

Так, недавно прекратились продажи внедорожника Sauvana, тогда как ранее дилеры перестали предлагать пикап Tunland.

Как стало известно порталу «Китайские автомобили», в руководстве марки Foton больше не планируют продавать легковые авто в стране.

Между тем в первой половине этого года на внутреннем для компании рынке было продано 4 373 автомобиля, что на 28,3% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

В России Foton Sauvana последнее время предлагался по цене от 1 639 900 рублей.