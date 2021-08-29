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Китайская Foton завершила продажи своих автомобилей на рынке РФ

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Китайская компания завершила продажи на российском рынке легковых автомобилей.

Так, недавно прекратились продажи внедорожника Sauvana, тогда как ранее дилеры перестали предлагать пикап Tunland.

Как стало известно порталу «Китайские автомобили», в руководстве марки Foton больше не планируют продавать легковые авто в стране.

Между тем в первой половине этого года на внутреннем для компании рынке было продано 4 373 автомобиля, что на 28,3% выше результатов аналогичного периода прошлого года.

В России Foton Sauvana последнее время предлагался по цене от 1 639 900 рублей.

Foton Sauvana
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