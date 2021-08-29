Как выбрать покрышки для зимы в Омске?

Для езды по обледеневшим или заснеженным дорогам автовладельцам нужно оснастить свои транспортные средства зимними покрышками. Производители предлагают множество моделей шин для зимы. Чтобы сделать правильный выбор, надо опираться на приведенные ниже рекомендации.

Общие правила выбора зимней резины

На сайте https://ecar55.ru/ омичи смогут найти покрышки, которые не подведут даже суровой зимой. Перед покупкой нужно иметь ясное представление об условиях, в которых они будут использоваться. Для движения по городским улицам, которые постоянно чистятся и обрабатываются противоскользящими составами, желательно приобрести нешипованные шины. Такая резина не оказывает воздействия на поверхность автотрассы, однако обеспечивает надежное сцепление с дорожным полотном при отрицательных температурах. Если же автомобиль большую часть зимы планируется использовать для поездок по покрытым толстым слоем снега или льда дорогам, то необходимо установить на него шипованные покрышки. Шипы размещаются на поверхности протектора в заданном порядке и обеспечивают эффективное сцепление колес с такими поверхностями.

Ключевые критерии выбора покрышек для зимы

Чтобы правильно выбрать шины в Омске для зимней эксплуатации, нужно руководствоваться следующими критериями:

Соотношение стоимости и качества. Считается, что чем выше цена на зимние покрышки, тем они качественнее. Однако развитие технологий и конкурентная борьба между производителями авторезины сделали возможным постепенное удешевление этой продукции без ухудшения ее качества. Тем не менее, слишком низкая стоимость покрышек, предназначенных для зимы, – повод насторожиться.

Предельная эффективность сцепления резины с поверхностью дороги в зимнее время. Крайне важно учитывать результаты тестов, чтобы удостовериться в том, что покрышки позволяют автомобилю быстро разгоняться и тормозить при езде по заснеженной или скользкой обледенелой автотрассе.

Устойчивость движения.

Бесшумность езды, обеспечиваемая путем применения инновационных технологий при производстве зимних шин.

Способность отводить воду и грязь с поверхности шин за счет глубоких канавок, имеющихся на узоре протектора.

Максимальная скорость движения.

Устойчивость автомобиля на поворотах и при выполнении маневров.

Износостойкость.

Многие автовладельцы, не имеющие необходимых знаний, на собственном опыте испытывают возможности различных зимних покрышек, что чревато напрасной потерей денег и времени. Для решения этой проблемы лучше всего проконсультироваться у продавца авторезины или воспользоваться помощью специалиста, имеющего соответствующую квалификацию.