Основные причины популярности Альпари

Среди брокеров, оказывающих услуги на рынке Форекс, компания Alpari занимает лидирующие позиции. Ее высокая популярность обусловлена целым рядом причин, о которых речь пойдет ниже.

Услуги Alpari

К основным направлениям деятельности компании альпари относятся:

услуги на рынке Foreх;

доверительное управление капиталом);

предоставление клиентам возможности инвестировать в различные финансовые инструменты и товары;

бинарные опционы;

аналитическое сопровождение и образовательные услуги в сфере инвестиций.

В настоящее время компания Alpari располагает разветвленной сетью офисов, расположенных в сотнях крупных городов. Ее специалисты активно внедряют новые виды обслуживания, предоставляют полезные сервисы и повышают качество услуг. Авторитет компании Alpari и уровень доверия к ней дополнительно повышаются благодаря участию в престижных премиях с регулярным получением топовых мест в основных номинациях. Помимо этого, компания Alpari ведет активную спонсорскую и благотворительную деятельность, а также проявляет активность в организации различных спортивных мероприятий.

Основные преимущества Alpari

В число главных преимуществ Alpari входят:

возможность торговли шестьюдесятью одной валютной парой с небольшими спредами, четырьмя металлами спот, пятьюдесятью CFD на акции, семью CFD на товары, одиннадцатью CFD на ETF, шестью CFD на индексы;

все предоставляемые услуги лицензированы;

богатый выбор платформ для торговли через интернет;

доходы физлиц декларируются для налоговых органов;

наличие возможности торговать с использованием мобильных гаджетов;

клиенты компании могут пользоваться доверительным управлением активами;

наличие возможности вкладыть деньги в ПAMM-счета, ETF, инвестиционные фонды;

профессиональная аналитика от специалистов компании и оперативно поступающие новости от крупнейших информационных агентств;

мягкие требования к размеру минимального депозита;

обширный выбор способов зачисления денег на свой счет и их вывода со счета;

высокопрофессиональное обслуживание клиентов.

Таким образом, ведущие позиции компании Альпари на рынке объясняются наличием множества преимуществ, которые трейдеры получают при использовании ее услуг. Немаловажную роль играет возможность пройти бесплатные курсы обучения под руководством опытных специалистов в области интернет-трейдинга.