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Водителям в РФ перечислили ТОП-5 самых популярных рамных внедорожников с пробегом

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В России рассказали о рамных внедорожниках, которые пользуются большим спросом на вторичном рынке даже несмотря на пробег и возраст.

Рейтинг подготовил портал Njcar, который перечислил ТОП-5 самых популярных рамных внедорожников с пробегом, определив на первые два места японские модели Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado.

Эти автомобили быстро продаются и сохраняют достоаточно высокую стоимость. В тройке рейтинга оказался Lexus LX470, причем в нем отдельно отметили двигатель, который при своевременном обслуживании может проехать 1 млн км.

Следующим в списке находится еще один японский внедорожник и это Toyota Fortuner, созданный на базе пикапа Hilux. На последнем месте небольшого ТОПа оказался Chevrolet Tahoe.

Как отметили эксперты, все указанные в рейтинге автомобили способны проехать свыше 700 тыс. км без серьезных поломок.

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