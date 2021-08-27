Главная » Новости

Volvo в 2022 году привезёт на российский рынок новые электромобили

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

В России модельный ряд шведской марки пополнится двумя новинками, о чем стало известно журналистам «Авторевю».

Как выяснилось, Volvo в 2022 году привезёт на российский рынок новые электромобили, а точнее два электрических кроссовера.

Речь идет о модели Volvo XC40 Recharge, которая будет доступна и в сервисе подписки на автомобили Volvo Car Drive.

Напомним, что эта модель является первым электрическим кроссовером автопроизводителя.

Его представили два года назад с установкой мощностью 408 л.с. при 660 Нм крутящего момента на базе платформы CMA от Geely-Volvo. Запас хода составляет 400 л.с.

Второй новинкой для российского рынка станет купе-кроссовер XC40 Recharge. О стоимости автомобилей информации пока нет.

В Volvo рассказали, сколько стоит подписка на кроссовер Volvo XC40 в России

volvo
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика