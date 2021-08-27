В России модельный ряд шведской марки пополнится двумя новинками, о чем стало известно журналистам «Авторевю».

Как выяснилось, Volvo в 2022 году привезёт на российский рынок новые электромобили, а точнее два электрических кроссовера.

Речь идет о модели Volvo XC40 Recharge, которая будет доступна и в сервисе подписки на автомобили Volvo Car Drive.

Напомним, что эта модель является первым электрическим кроссовером автопроизводителя.

Его представили два года назад с установкой мощностью 408 л.с. при 660 Нм крутящего момента на базе платформы CMA от Geely-Volvo. Запас хода составляет 400 л.с.

Второй новинкой для российского рынка станет купе-кроссовер XC40 Recharge. О стоимости автомобилей информации пока нет.