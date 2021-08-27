Модернизация моделей Mini за последние несколько лет

Компания BMW совсем недавно продемонстрировала для потенциальных клиентов модернизированную линейку моделей Mini. Современный дизайн Мини, представленный форматом F55/56/57, выпускают на рынок еще с конца 2013 г. При обновлении брендовых авто в 2018 г. – было изменено не только экстерьерную светотехнику, но и в моторном дизеле установлен двойной турбонаддув, а коробку-автомат сменили на робота, что обеспечивает двойное сцепление, имея 7 ступеней передачи.

Особенности последней модернизации Mini

Оценивая состояние хетчбэков, имеющие в комплектации дизайна 3 или 5 деверей, а также беря во внимание преобразования кабриолета и электромобиля – все эти модели:

прошли процедуру основательной модернизации, что можно увидеть на сайте официального дилера;

отличаются в сравнении с предыдущим выпуском глубоким рестайлингом;

оснащено гексагональной решеткой радиатора с четкой черной окантовкой, где где центральную часть занимает вставка в полном соответствии декору самого кузова;

вместо противотуманных фар на бампере, оборудовано воздухозаборники, имеющие вертикальную форму в оформлении выхода;

противотуманная подсветка оснащена эргономичным светодиодным модулем;

для боковых зеркал выбрано более эффектная конфигурация в оформлении экипировки:

автосалон оснащен: рулевым многофункциональным колесом с декором из натуральной кожи, планшетным цифровым дисплеем;

имеют универсальное управление – авто скорее приближено по оснастке к карту.

Адаптированная подвеска способна обеспечивать жесткость в пределах 50 %.

На что еще стоит акцентировать внимание?

КП и движок – все это без явных изменений. А официальное ужесточение эконорм привело к тому, что дизельный мотор в линейке Mini исключен из производства еще в 2019 г. Если интересует актуальные спецпредложения по преобразованию авто, то на сегодняшний день оперативно провести тест-драйв обновленного МИНИ в Москве, реально, если посетить официальный дилерский автосалон Автодом Внуково. Для предварительной записи на тест-драйв автомобилей MINI стоит использовать здесь https://mini-vnukovo.ru/ ссылку на сайт представителя.

По последним сведениям в странах ЕС основательно модернизированные модели Mini станут продаваться уже в начале весны. А в салонах РФ это случиться немного позже и можно будет, по предварительной оценке экспертов, заказать Mini Cooper (движок на 136 л.с.) по стартовой цене в 1.730 млн руб.