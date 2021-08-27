Как выбрать масло в двигатель своего автомобиля

Важнейшим условием для продления срока эксплуатации автомашины является обеспечение правильного ухода за ее силовым агрегатом. Для успешного решения данной задачи нужно грамотно подобрать смазочную жидкость для него.

Основные критерии выбора масла в двигатель авто

Надлежащий уход за силовым агрегатом предусматривает регулярную замену смазки. Чтобы купить подходящий сорт, надо руководствоваться следующими критериями:

Допуск производителя автотранспортного средства. К примеру, для обеспечения нормального функционирования Киа Рио масло в двигатель этой машины должно соответствовать рекомендациям, которые содержатся в ее сервисной книжке.

Предыдущая смазочная жидкость в двигателе. Это имеет большое значение, поскольку некоторые масла вступают друг с другом в химическую реакцию, что пагубно сказывается на его работе. При отсутствии такой информации замене смазки должна предшествовать тщательная промывка силового агрегата.

Тип, класс и вязкость смазочной жидкости. Учет перечисленных факторов дает возможность подобрать масло для двигателя, полностью отвечающее его особенностям.

Использование классификаций

Для выбора масла подходящей вязкости полезно использовать классификацию по SAE, предусматривающую обозначение смазок двумя числами, между которыми находится буква W. Стоящие в начале цифры указывают на нижнюю границу температурного диапазона, в котором есть возможность проворачивания мотора. Стоящие после буквы W цифры характеризуют допустимый диапазон вязкости смазки при температуре 100 градусов. Для авто с пробегом менее 50% от предельного надо использовать смазочные жидкости 0W20 либо 5W30. Для авто с более значительным пробегом нужно покупать смазочную жидкость 5W40.

В соответствии с классификацией API, смазки категории «S» рассчитаны на бензиновые двигатели, тогда как смазки категории «С» – на дизельные силовые агрегаты. Эксплуатационные свойства обозначаются по данной классификации второй буквой, указывающей на качество смазочной жидкости: класс тем выше, чем ближе эта буква находится к концу английского алфавита.

Таким образом, число смазочных жидкостей для автомобильных моторов, представленных на рынке, весьма велико. Поэтому найти среди них самое подходящее для конкретного транспортного средства масло может быть непросто. Вышеприведенные рекомендации помогают принять оптимальное решение.