Как работают эвакуаторы автомобилей?

Транспортные средства предназначены для перемещения людей и грузов, но и они не иногда испытывают проблемы с передвижением. Дорожно-транспортные происшествие, неисправности, спасательная эвакуация застрявшего автомобиля в труднодоступной местности. Во всех этих случаях водителю или владельцу легковой машины, мотоцикла, автобуса, внедорожника, требуется экстренная помощь.

Тяжелая строительная техника самостоятельно передвигаться по обычным автомобильным дорогам не может, по сколько гусеницы повреждают дорожное полотно и сам процесс прибытия на строительную площадку занял бы длительное время. Простой спецтехники обходится владельцу и арендатору весьма недешево.

Для решения описанных задач и проблем создана специальная эвакуаторная служба. Такая организация имеет своем гараже спецтехнику, способную погрузить на прочную платформу и перевести в нужное место любое транспортное средство, начиная от небольших мотоциклов до длинномерных автобусов и многотонных бульдозеров, кранов, экскаваторов.

Особенности функционирования службы эвакуации

Услуга эвакуатор во Владимире занимается перемещением транспортных средств по территории города и по всей области. В том числе спасение застрявших автомобилей из труднодоступных мест и транспортировка их по пересеченной местности, по бездорожью.

Осуществляется доставка тяжелой спецтехники до строительной площадки и обратно на место постоянной дислокации.

В качестве дополнительного востребованность сервиса предоставляется автотехпомощь водителям, испытывающим проблемы с транспортным средством вдали от станций техобслуживания и ремонтных мастерских, сервисных центров.

Как заказать помощь в эвакуации автотранспорта

Вызванный владельцем транспортного средства или водителем эвакуатор оплачивается в зависимости от типа транспортного средства, его массы и расстояния от места нахождения до пункта назначения (прибытие эвакуатора не требует отдельной оплаты).

Чтобы вызвать экстренную помощь, водителю достаточно позвонить в сервисную компанию в любое время суток, звонок бесплатный, номер телефона указан на сайте.

Транспортное средство страхуется на случай дорожно-транспортных происшествий в пути.

Длительность ожидания зависит от наличия в гараже сервисной компании свободной техники. В любом случае помощь оказывается максимально быстро.

Помимо собственно эвакуации, водитель может заказать техпомощь с выездом специалистов на место для проведения экстренного ремонта, замены колес, заправки машины топливом. При необходимости вместе с эвакуатором прибывает бригада скорой медицинской помощи.