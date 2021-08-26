Как выбрать домкрат для автосервиса?

Для ремонта и профилактических работ на транспортных средствах, проведения осмотров, диагностики, для обеспечения доступа к труднодоступному оборудованию или возможности демонтажа, возникает задача приподнять автомобиль или одну из его сторон. Для этого применяются мобильные механизмы, называемые домкратами.

Промышленность выпускает широкий ряд домкратов разной грузоподъемности и конструкции для применения в разных условиях. В интернет-магазине «Станкоимпорт» представлен большой выбор домкратов, которые можно заказать онлайн на сайте с доставкой либо самовывозом из пунктов выдачи.

Домкрат для автосервиса выбирается в соответствии с основной специализацией работы компании и типами транспортирных средств постоянных клиентов.

Классификация домкратов

В основном классификация домкратов принята по грузоподъемности оборудования, типу приводного механизма и сфере применения. Помимо транспортных средств, домкраты позволяют осуществлять подъем на заданную высоту массивных грузов и габаритного оборудования.

Бутылочные домкраты. Просты в устройстве и надежны в эксплуатации, имеют невысокую стоимость. В связи с этим пользуются широкой популярностью у частных автомобилистов и специалистов небольших станций техобслуживания.

Для профессиональных целей, например, в автосервисах, удобнее использовать бутылочные домкраты с гидравлическим либо пневмо-гидравлическим приводом. Это позволяет обеспечить повышение производительности труда одновременно с облегчением работы сотрудников.

Подкатные домкраты более мобильны по сравнению с бутылочными. Подкатной домкрат оснащен платформой на колесиках и штангой для перемещения устройства.

Домкраты грузоподъемностью от 50 до 200 тонн, как правило, используются в тяжелой промышленности и на строительных площадках.

Основные разновидности домкратов по типу привода

В домкратах большой грузоподъемности применяется гидравлический привод цилиндров с пневматическим насосом, подающим воздух под давлением от 6 до 8 Бар.

Домкраты небольшой грузоподъемности могут оснащаться ручным приводом шестеренчатого либо плунжерного типа. Домкрат с шестеренчатым приводом имеет невысокую стоимость, но менее надежен и производителен, поэтому обычно используется частными автолюбителями.

Плунжерный привод более надежен и долговечен в эксплуатации, позволяет вести работу в промышленном ритме, обеспечивает более высокую скорость перемещения грузов. Используется в СТО и автосервисах.