Монтажный комплект Thule: упростите себе процесс установки

Шведская компания Thule является мировым лидером в области производства грузовых боксов, багажников, креплений, а также прочих автомобильных аксессуаров. Она всегда уделяет максимум внимания деталям, материалам и эстетическим моментам.

В ассортименте имеются разнообразные универсальные автобагажники, которые необходимо самостоятельно адаптировать к особенностям своего авто. Чтобы процесс подгонки аксессуара был максимально беспроблемным, компания предлагает приобрести монтажный комплект Thule.

Набор состоит из регулируемых переходников, которые идеально повторяют особенности формы кузова машины в локациях крепления упоров багажника. Сами приспособление отличаются немалой грузоподъемностью до 75 кг. Многие из предложенных вариантов изготавливаются из оцинкованной стали, покрытой термопластиком, который не поддается коррозии, не деформируется под влиянием температурных перепадов, а также с легкостью выдерживает значительные механические воздействия.

В каких ситуациях может понадобиться монтажный комплект?

В том случае, если человек не так давно купил автомобиль и не имеет понятия обо всех моментах установки столь полезного аксессуара. Чтобы не рисковать целостностью лакокрасочного покрытия автомобиля, рекомендуется сразу приобрести набор, внимательно ознакомиться с инструкцией и приступать к процессу, который при грамотном подходе займет буквально несколько минут.

Комплект также актуален в том случае, если человек поменял автомобиль, но не имеет желания приобретать новый багажник. Среди комплекта адаптеров наверняка найдутся те приспособления, благодаря которым аксессуар будет быстро приспособлен к особенностям крыши. Каждый продукт сопровождается документацией, с помощью которой можно получить ответы на свои вопросы.

Где рекомендуется приобрести качественный набор?

Идеальным вариантом считается специализированный магазин Sotra, который не первый год представлен на украинском рынке и сумел создать себе положительный имидж. В каталоге можно найти большое количество разнообразных вариантов, причем все они оригинальны, поскольку магазин приобретает товары Thule напрямую у производителя. Даже если клиент магазина потеряет инструкцию к комплекту, он может посетить сайт и скачать ее в электронном виде.

Менеджеры компании всегда готовы проконсультировать покупателя и помочь ему сделать выбор. Получить покупку можно несколькими способами. Самовывоз доступен для тех, кто проживает в городе Киев и может самостоятельно приехать в физический магазин. Покупатели из других городов Украины могут воспользоваться услугами транспортной компании Новая почта. Стоит отметить, что стоимость услуг доставки оплачивает сам магазин.

Помимо отмеченных монтажных комплектов, в магазине можно без проблем приобрести:

поперечины и рейлинги на крышу;

органайзеры в багажник;

детские коляски и сиденья;

коврики в салон;

футляры для техники и рюкзаки;

велокрепления;

крепления для спортивного снаряжения разного типа и т. п.

Каждый продукт сопровождается детальным описанием, указанием реальных характеристик, видеообзорами, а также отзывами состоявшихся покупателей. Каталог постоянно пополняется новинками, поэтому те автомобилисты, которые хотят быть в тренде всех современных инноваций в мире автомобильных аксессуаров, могут периодически мониторить ассортимент магазина в режиме онлайн. Компания Sotra.ua покоряет своих клиентов европейским сервисом, приятными ценами, быстрой обработкой заказов, а также ассортиментом на любой вкус.