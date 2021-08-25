Американская компания уже принимает заказы на новый компактный пикап Maverick, и недавно производитель сообщил, сколько клиентов уже предзаказали новинку.

По информации представителей бренда, Ford получил свыше 100 тысяч заказов на новый пикап-кроссовер Maverick за три месяца.

Было отмечено, что больше всего заказов поступило от клиентов из Калифорнии, Флориды и Техаса. Стоит отметить, что минимальная стоимость пикапа составляет 20 тыс. долларов, а это около 1,5 млн рублей.

Новинка в базовом исполнении оснащена гибридной установкой мощностью 194 л.с. при 210 Нм крутящего момента. Заявленный расход топлива составляет 5,8 литра на 100 км пути.