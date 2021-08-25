Составлен ТОП-10 самых продаваемых моделей китайских марок на авторынке РФ

На основании продаж новых автомобилей на российском рынке, аналитики подготовили рейтинг самых востребованных моделей среди машин китайских марок.

ТОП-10 самых продаваемых моделей китайских марок на авторынке РФ подготовили в агентстве «Автостат», используя данные по продажам за семь месяцев этого года. В отчетный период лучше всех среди китайских авто продавался кроссовер Haval F7.

Его показатель продаж составил 7 548 штук. Немного от лидера отстаёт Chery Tiggo 7 PRO, который разошелся тиражом в количестве 7 403 экземпляров.

Следом оказался Chery Tiggo 4 с показателем 6 673 ед. В первой пятерке еще оказались Geely Coolray и Haval F7x. Их объемы продаж составили 5942 и 5706 штук соответственно.

В десятке самых продаваемых китайских машин оказались следующие модели:

Geely Atlas (4440 ед.),

Chery Tiggo 8 PRO (2246 ед.),

Haval Jolion (2010 ед.),

Chery Tiggo 8 (1917 ед.),

Haval H5 (1739 ед.).