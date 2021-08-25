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Недорогие автомобили Renault получат 1,8-литровый двигатель Lada

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Компания Renault уже представила свой план с названием «Renaulution», причем ранее сообщалось, что в основном для Лад нового поколения будут устанавливать российские двигатели.

Тогда говорилось о силовых установках объемом 1,6 и 1,8 литра. Недавно выяснилось, что 1,8-литровые двигатели начнут устанавливать и в новые недорогие модели марки Dacia, которые, как и Lada, будут создавать на платформе CMF-B.

Впрочем, это уже дает понять, что машины этих марок будут максимально унифицированы.

Однако, сообщается, что, например, в новом Dacia Duster начнут использовать российский мотор 1.8 E-Tech с индексом HR18, но он станет основой для гибридных установок.

Duster нового поколения должен появиться в 2024 году, а годом позднее выпустят и кроссовер С-класса с названием Bigster, который выйдет под брендом Dacia.

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