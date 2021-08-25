Концерн Volkswagen к 2025 году выпустит два новых электрических кроссовера

Немецкий концерн продолжает следовать планам по электрификации своих автомобилей, ориентируясь в первую очередь на популярные сегменты.

Спрос на сегмент кроссоверов и внедорожников только растет, поэтому в компании не намерены отставать от тенденций на рынке и планируют выпускать новинки из популярного сегмента.

Как выяснили журналисты, уже к 2025 году в модельной линейке бренда появится как минимум два кроссовера.

В частности, планируется запуск двух компактных моделей, ориентированных в первую очередь на европейский рынок.

Ожидается, что эти новинки выполнят в стилистике старших ID.3 и ID.4, а в их основе расположится упрощенная версия платформы MEB Entry, которая также будет использоваться компактных моделях брендов Skoda и Seat.

Предварительно сообщается, что модель Volkswagen ID.2 по длине будет сопоставима с T-Cross, а электромотор в ней расположится на передней оси. Другие подробности о новинках пока не раскрываются.