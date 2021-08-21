Автомобильные эксперты просмотрели предложения на рынке новых машин, выделив только модели кросс-купе, и составили рейтинг, в который вошли только самые доступные ккупеобразные кроссоверы.

Порталом Carsweek был опубликован ТОП-5 самых бюджетных купе-кроссоверов на рынке РФ, который возглавил Renault Arkana, предлагаемый по цене от 1,29 млн рублей.

Еще дороже в минимальной комплектации обойдётся китайский кроссовер Haval F7x. Его стоимость стартует с отметки 1,64 млн рублей.

На третье месте оказался Mitsubishi Eclipse Cross, но его стоимость уже переваливает за 2 млн рублей.

В частности, базовая комплектация модели оценена от 2,43 млн рублей. Еще один представитель китайского автопрома — Geely Tugella оказался следующим в списке со стартовым ценником от 2,7 млн рублей.

Ну и на последнем месте располагается немецкая модель BMW X4. Этот купеобразный кроссовер в России уже продается по цене 4,75 млн рублей.