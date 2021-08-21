Китайская компания рассказала о самых подаваемых своих автомобилях в России, отметив, что модель Haval Jolion показала отличные результаты.

Кроссовер Haval Jolion в июле впервые стал бестселлером бренда Haval в России. Его продажи составили 988 экземпляров, что на 9% выше, чем в июне.

Стоит отметить, что эта модель поступила в продажу в мае, а в июле компания предложила россиянам полноприводный вариант.

Кроссовер Haval F7 стал вторым по объемам продаж с результатом 862 ед., что на 16% больше, а замыкает тройку самых продаваемых авто марки кросс-купе Haval F7x, проданный в количестве 622 штук, что на 34% больше.

Стоит добавить, что общие продажи Haval на российском рынке в июне составили 2 932 ед., а это на 60% больше. За период с начала года продажи составили 19 167 автомобилей, что в 2,3 раза больше.