Главная » Новости

GM отзывает более 73 тыс. пожароопасных электромобилей Chevrolet Bolt

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Отзывная кампания будет проведена на территории США и Канады, а затронет она порядка 73 тыс. автомобилей модели Chevrolet Bolt.

В частности, под отзыв попали Chevrolet Bolt 2020—2022 модельных годов и автомобили 2019 модельного года, которые не попали под действие предыдущей кампании.

В электрокарах могут быть производственные дефекты аккумуляторов, из-за которых существует риск возгорания.

По предварительным оценкам концерна расходы по замене аккумуляторов в указанных авто составят около 1 млрд долларов.

Чтобы избежать возгорания до посещения сервисного центра, владельцам рекомендуют включить режим ограничения заряда до 90%.

chevrolet Chevrolet Bolt
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика