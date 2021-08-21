GM отзывает более 73 тыс. пожароопасных электромобилей Chevrolet Bolt

Отзывная кампания будет проведена на территории США и Канады, а затронет она порядка 73 тыс. автомобилей модели Chevrolet Bolt.

В частности, под отзыв попали Chevrolet Bolt 2020—2022 модельных годов и автомобили 2019 модельного года, которые не попали под действие предыдущей кампании.

В электрокарах могут быть производственные дефекты аккумуляторов, из-за которых существует риск возгорания.

По предварительным оценкам концерна расходы по замене аккумуляторов в указанных авто составят около 1 млрд долларов.

Чтобы избежать возгорания до посещения сервисного центра, владельцам рекомендуют включить режим ограничения заряда до 90%.