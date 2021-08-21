Главная » Новости

Volkswagen начал производство нового компактного кроссовера Taigun

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Новый кроссовер впервые дебютировал в прошлом году на автосалоне в Нью-Дели, а теперь его серийная версия добралась до конвейерной линии.

Серийная сборка кроссовера Taigun стартовала на предприятии в индийском городе Чакан, где локализация производства составляет 95%.

В продажу кроссовер поступит в следующем месяце, но как сообщается, в других странах его продавать не планируют. Недорогая новинка, как ожидается, будет продаваться по цене 1 048 000 рублей в эквиваленте. Официально стоимость и комплектации пока не объявлены.

Стоит отметить, что Taigun по сути является доработанным вариантом европейской версии Volkswagen T-Cross.

Платформа в модели от Skoda Kushaq, от которого новинке достанется и моторная гамма. Речь идет о литровом и полуторалитровом моторе мощностью 115 и 150 л.с., которые работают с механической коробкой передач.

За дополнительную плату предложат 6-скоростной автомат или 7-скоростной робот. Система привода в автомобиле предусмотрена только на переднюю ось.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика