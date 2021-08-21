Volkswagen начал производство нового компактного кроссовера Taigun

Новый кроссовер впервые дебютировал в прошлом году на автосалоне в Нью-Дели, а теперь его серийная версия добралась до конвейерной линии.

Серийная сборка кроссовера Taigun стартовала на предприятии в индийском городе Чакан, где локализация производства составляет 95%.

В продажу кроссовер поступит в следующем месяце, но как сообщается, в других странах его продавать не планируют. Недорогая новинка, как ожидается, будет продаваться по цене 1 048 000 рублей в эквиваленте. Официально стоимость и комплектации пока не объявлены.

Стоит отметить, что Taigun по сути является доработанным вариантом европейской версии Volkswagen T-Cross.

Платформа в модели от Skoda Kushaq, от которого новинке достанется и моторная гамма. Речь идет о литровом и полуторалитровом моторе мощностью 115 и 150 л.с., которые работают с механической коробкой передач.

За дополнительную плату предложат 6-скоростной автомат или 7-скоростной робот. Система привода в автомобиле предусмотрена только на переднюю ось.