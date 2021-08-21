Автопроизводители на российском рынке продолжают корректировать стоимость своих автомобилей, о чем свидетельствуют данные сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые машины в стране.

Как выяснили эксперты, Mazda подняла цены в России на две модели в августе 2021 года, тогда как в июле подорожал весь модельный ряд марки.

В этот раз обновленные ценники получили CX-9 и Mazda6. Их стоимость увеличилась на 0,8-1,2% в зависимости от модели и комплектации.

В денежном выражении удорожание составило 15-40 тыс. рублей. Седан продается по цене от 1 780 до 2 728 000 рублей.

Ценники у модели изменились в большую сторону на 15-30 тыс. рублей. У кроссовера CX-9 стоимость варьируется от 3 198 000 до 4 008 000 рублей. Он подорожал на 30-40 тыс. рублей.