Лайфхаки по хранению автомобильных шин

Автомобильные шины — это головная боль автомобилистов каждые полгода. Во-первых, нужно тщательно выбирать время, когда поменять резину. Во-вторых, надо определиться, где держать комплект колес, которые не нужны в течение полугода. В-третьих, прежде чем сдавать куда-то шины, их надо грамотно подготовить к хранению — об этом многие забывают, но от этого фактора зависит долговечность резины.

Предлагаем 5 лайфхаков, которые помогут решить вопрос сезонной смены автомобильной резины быстро и легко:

Мойка и просушка. Обязательно помойте шины перед тем, как определить их на хранение. Комья грязи плохо влияют на резину при долгосрочном хранении. После того, как вы помыли колеса, вытрите насухо, чтобы нигде не осталось влаги. Обработка специальным спреем или пеной. Чтобы резина в течение полугода не портилась, ее можно обработать защитным средством для консервации. Где можно хранить шины: теплое, проветриваемое место — отапливаемые гараж или дача, подземный паркинг. Где нельзя хранить шины: дома (занимают много места и могут выделять неприятный запах), на балконе (попадают солнечные лучи, которые изнашивают резину), на улице (погодные условия испортят покрытие шин). Правильное хранение. Шины с дисками можно держать либо в подвешенном состоянии, либо лежа (но не более 4 колес в стопке). Без дисков можно хранить их только стоя, их нельзя класть друг на друга или подвешивать — в таком случае покрышки деформируются и автомобиль на таких шинах может улететь в неконтролируемый занос.

Самый удобный, быстрый и надежный вариант – сдать автомобильную резину на теплый склад, например, такой, как Чердак. Ведь сезонное хранение резины на Чердаке — это решение под ключ: вы заказываете тариф «Шины», к вам приезжает команда муверов и забирает комплект на склад. На складе созданы правильные условия хранения: постоянная температура +20 градусов по Цельсию, правильный уровень влажности, проводятся регулярные уборки и проветривания, обеспечена безопасность в виде камер видеонаблюдения без слепых зон и круглосуточной охраны. Вещи каждого клиента содержатся на отдельной паллете, а для шин отведена специальная зона. Очень удобно, когда не надо никуда везти огромные колеса — Чердак предлагает забирать и возвращать автомобильную резину прямо домой или к гаражу и даже шиномонтажу!

Обязательно подготовьте резину к долгосрочному хранению и держите ее в правильных условиях: без ультрафиолета, без влажности и при температуре выше 10-12 градусов по Цельсию — тогда шины прослужат дольше и не подведут вас в экстренной ситуации.