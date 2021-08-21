Отчего зависят цены на контрактные запчасти?

Не секрет, что различные запчасти на разные машины могут стоить совсем по-разному. То, что запчасти на Prado стоят дороже чем на Honda Fit как бы понятно и никого не удивляет.

Но когда в разы различаются цены на модели-одноклассники, это уже является поводом для ожесточенных дебатов в Интернете и возмущенных возгласов и просьб о скидке в торговых залах компаний, продающих эти самые контрактные запчасти.

Итак, попытаемся пояснить, почему при всех равных прочих (цена автомобиля, например), цены на контрактные запчасти различаются.

Что влияет на цену запчасти?

Первым фактором, влияющим на цену и доступность запчастей на машину, является ее распространенность. На популярные машины запчасти возят все, соответственно, на агрегаторах запчастей типа Дрома или Джапанкара с неизбежностью возникает ценовая война, так выгодная для покупателя и разорительная для продавца.

Хотя бывает и так, что спрос на определенные запчасти некоторых популярных машин сохраняется годами и держит цену на достаточно высоком уровне.

А вот владельцам редких машин искать запчасти всегда куда труднее. Такие машины и труднее купить на аукционе на запчасти, и они банально могут выпасть из поля зрения продавцов автозапчастей. И те, у кого есть на них запчасти, могут ставить практически любые цены. Это касается как не старых, но редких машин, так и авто-раритетов из далеких 90-х.

Еще один фактор – ломучесть самой машины. Бывает так, что начинают массово выходить из строя представительницы какой-то конкретной модели (не будем показывать пальцем), еще не то что не старые, а практически новые! А купить в Японии такую машину-донора по приемлемой цене еще трудно. И вот в этой ситуации цена с точки зрения покупателя может быть не слишком гуманной!

А еще ценовая ситуация очень сильно зависит не только от курсов валют (что понятно), но и от каких-то непонятных российскому уму особенностей японского авторынка. Бывает, что по приемлемой цене нужные машины не привезешь, а если и купишь, придется ставить на запчасти такую цену, что просто не продашь. А потом приходит осень, и ценовая ситуация на эти же машины чудесным образом меняется в лучшую сторону.

Какие из этого все следуют практически полезные выводы для автовладельцев?

Первый, лежащий на поверхности – хорошо быть владельцем популярной машины.

Второе. Стоимость ремонта совсем старых машин со временем растет, и если вы не конченый маньяк автостарины, то лучше вовремя поменять своего коня на что-то более экономное в обслуживании.

Третье – цены на контрактные запчасти такое же явление природы как погода. Поэтому сетовать по их поводу не стоит, а стоит прислушиваться к своей машине и ремонтировать ее своевременно, не дожидаясь более серьезных поломок. Как-то так.