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Эксперты перечислили 5 причин продажи почти новых авто с минимальным пробегом

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На вторичном авторынке могут встречаться предложения о продаже почти новых автомобилей с минимальным пробегом.
Такое предложение заманчивое, но одновременно может отпугнуть потенциального покупателя, так как с этой машиной может быть что-то не так.

Эксперты портала NJCAR.RU рассказали, почему могут продавать автомобили с минимальным пробегом, выделив пять основных причин. Одной из таких причин назвали неудовлетворенность владельца своим авто.

Например, автомобилист купил машину, но ему она не понравилась в плане комфорта, а есть возможность купить более дорогую и комфортную машину.

Менее радужной причиной может быть то, что машину продают мошенники. В таких случаях автомобили покупают, специально провоцируют ДТП, получают деньги по страховке и сбывают машину.

Еще почти новый автомобиль может оказаться кредитным, и вместо того, чтобы вырученные с его продажи деньги направить на погашение задолженности, владельцы попросту тратят их на свои нужды, а машина между тем находится в залоге у банка.

Также на вторичном рынке могут продавать автомобиль с минимальным пробегом, который по факту эксплуатировался в службе такси или была во владении торгового агрегата.

Условия эксплуатации машины в таких случаях жёсткие, поэтому подвеска, а также кузовные элементы могут оказаться в плачевном состоянии.

Ну и частой причиной продажи почти нового авто является то, что машина побывала в нешуточном ДТП. Ремонт таких машин обычно осуществляется не у официалов и с применением подержанных запчастей.

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