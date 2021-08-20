Российские кроссоверы от Nissan подорожали до 50 тысяч рублей в августе 2021 года

Кроссоверы компании Nissan в августе стали продавать по цене на 0,9-1,7% больше, чем годом ранее.

Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», новые прайсы получили модели X-Trail, Murano и Qashqai, которые продаются на 20-50 тыс. рублей дороже в зависимости от кроссовера и комплектации.

Максимальные 50 тыс. рублей к прежним ценникам получил Nissan Murano, который во всех доступных комплектациях теперь обойдется на 50 тыс. рублей дороже.

Его стоимость теперь варьируется от 2 999 000 до 3 700 000 рублей. Qashqai продается по цене на 20 тыс. рублей дороже и его стоимость стартует от 1 595 000 до 2 299 000 рублей.

Кроссовер X-Trail стал дороже на 23 тыс. рублей. Его дилеры продают по цене от 1 941 000 до 2 656 000 рублей.