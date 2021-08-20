Главная » Новости

Российские кроссоверы от Nissan подорожали до 50 тысяч рублей в августе 2021 года

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Кроссоверы компании Nissan в августе стали продавать по цене на 0,9-1,7% больше, чем годом ранее.

Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», новые прайсы получили модели X-Trail, Murano и Qashqai, которые продаются на 20-50 тыс. рублей дороже в зависимости от кроссовера и комплектации.

Максимальные 50 тыс. рублей к прежним ценникам получил Nissan Murano, который во всех доступных комплектациях теперь обойдется на 50 тыс. рублей дороже.

Его стоимость теперь варьируется от 2 999 000 до 3 700 000 рублей. Qashqai продается по цене на 20 тыс. рублей дороже и его стоимость стартует от 1 595 000 до 2 299 000 рублей.

Кроссовер X-Trail стал дороже на 23 тыс. рублей. Его дилеры продают по цене от 1 941 000 до 2 656 000 рублей.

nissan
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика