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Автозавод «УАЗ» представит абсолютно новую модель 5 сентября 2021 года

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Ульяновский автозаавод анонсировал новинку в социальных сетях, сообщив, что ее презентация будет проходить в рамках специального мероприятия.

Последнее будет приурочено 80-летнему юбилею компании. Автозавод «УАЗ» представит абсолютно новую модель 5 сентября 2021 года.

Анонс сопровождался снимками Патриота и слоганом «Вне границ, вне времени». Никаких подробностей о грядущей новинке пока нет.

Известно, что мероприятие будет проходить в Подмосковье в комплексе активных развлечений X-Land с ограниченным числом гостей.

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