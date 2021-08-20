Ульяновский автозаавод анонсировал новинку в социальных сетях, сообщив, что ее презентация будет проходить в рамках специального мероприятия.
Последнее будет приурочено 80-летнему юбилею компании. Автозавод «УАЗ» представит абсолютно новую модель 5 сентября 2021 года.
Анонс сопровождался снимками Патриота и слоганом «Вне границ, вне времени». Никаких подробностей о грядущей новинке пока нет.
Известно, что мероприятие будет проходить в Подмосковье в комплексе активных развлечений X-Land с ограниченным числом гостей.