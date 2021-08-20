Из-за нехватки комплектующих Toyota сократит выпуск новых автомобилей на 40%

Производство компания намерена сократить на всех предприятиях, расположенных на территории Японии.

Согласно новому плану, в следующем месяце, объемы производства новых машин будут сокращены на 40%, и виной всему глобальный дефицит комплектующих, который может продлиться до конца следующего года.

Сокращение производства будет касаться не только заводов по выпуску Toyota, но и Lexus.

Выпуск автомобилей будет сокращен на всех 15 предприятиях компании, и в результате, по предварительным оценкам, в этом году компания выпустит на 360 тыс. автомобилей меньше, чем планировалось.