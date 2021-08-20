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Седан Kia Rio за 2 последние года вырос в цене в России на 155 тысяч рублей

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Специалисты в России выяснили, как изменилась цена на модель Kia Rio в России за последние два года.

По данным «Автостат», седан Kia Rio за 2 последние года вырос в цене в России на 155 тысяч рублей или 20%.

Речь идет о стоимости автомобиля в начальной комплектации, которая сегодня продается за 919 900 рублей. Топовая версия оценена в 1 274 000 рублей, а это уже больше на 200 тыс. рублей в сравнении с ценой двухлетней давности.

Что касается хэтчбека Kia Rio X, то его минимальная цена увеличилась на те же 155 тыс. рублей или 17,5%, а максимальная – на 200 тыс. рублей. Его продают по цене от 1 039 900 до 1 334 900 рублей.

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