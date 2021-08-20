Заводы временно прекращают выпуск автомобилей по всему миру

Уже почти год в мире наблюдается дефицит полупроводникой продукции, что является причиной проблем с производством не только автомобилей.

Ряд автопроизводителей по всему миру объявляют о новой волне прекращения производства автомобилей.

Все это происходит из-за острой нехватки микросхем, возникшей из-за пандемии в 2020 году, когда производители останавливали производство и не смогли обеспечить поставки в связи с резким ростом спроса.

По предварительным прогнозам, при продолжающемся высоком спросе на полупроводники, ликвидировать дефицит удастся лишь к середине или даже концу следующего года.

Что касается остановки автозаводов, то производство машин временно приостанавливает Volvo.

Шведская компания еще на прошлой неделе остановила на 7 дней выпуск машин в Швеции, а Nissan и вовсе прекратила сборку машин в США до сентября.

Многие производители сокращают объемы производства. Например, Toyota в сентябре сократит объемы выпуска на 40%.