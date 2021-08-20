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АВТОВАЗ останавливает производство на неделю из-за нехватки автокомпонентов

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С начала следующей недели три линии по производству автомобилей в Тольятти будут остановлены.

Как стало известно журналистам, АВТОВАЗ останавливает производство на неделю из-за нехватки автокомпонентов, а точнее дефицита компонентов от Bosch.

Простой продлится на трех линиях неделю с 23 августа. График на неделю после простоя будут составлять на следующей неделе, передает «Автостат».

Что касается «LADA Ижевск», то он будет работать в прежнем режиме в связи с тем, что для сборки Весты используются другие компоненты.

АвтоВАЗ
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