С начала следующей недели три линии по производству автомобилей в Тольятти будут остановлены.

Как стало известно журналистам, АВТОВАЗ останавливает производство на неделю из-за нехватки автокомпонентов, а точнее дефицита компонентов от Bosch.

Простой продлится на трех линиях неделю с 23 августа. График на неделю после простоя будут составлять на следующей неделе, передает «Автостат».

Что касается «LADA Ижевск», то он будет работать в прежнем режиме в связи с тем, что для сборки Весты используются другие компоненты.