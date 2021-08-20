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Новый рамный внедорожник Great Wall Tank 600 представлен на первых фото

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Китайская компания Great Wall подогревает интерес к своему новому внедорожнику с названием Tank 600.

Эту новинку автопроизводитель позиционирует как конкурента Toyota Land Cruiser 300.

Новый рамный внедорожник Great Wall Tank 600 представлен на первых официальных снимках, тогда как его полноценная презентация запланирована на 29 августа и будет проходить в рамках автосалона в Чэнду.

Большой внедорожник из Китая интересен тем, что его продажи планируются в нашей стране, правда о сроках выхода говорить пока рано.

Стоит отметить, что Tank это новый бренд китайской компании, под которым планируется продавать только внедорожники с рамной конструкцией.

Новый рамный внедорожник Great Wall Tank 600 представлен на первых фото

В линейке уже есть модель Tank 300, а версия с индексом 600 станет флагманской. Уже известно, что внедорожник по габаритам будет сопоставим с Toyota Land Cruiser 300, а в его основе располагается новая модульная платформа с продольным расположением двигателя.

В движение внедорожник будет приводиться трехлитровым турбированным мотором с отдачей 354 л.с. при 500 Нм.

В качестве трансмиссии предложат 9-скоростой автомат. Помогать двигателю будет 48-вольтовый стартер-генератор. Другие подробности о новинке пока не раскрываются.

Новый рамный внедорожник Great Wall Tank 600 представлен на первых фото Новый рамный внедорожник Great Wall Tank 600 представлен на первых фото Новый рамный внедорожник Great Wall Tank 600 представлен на первых фото

great wall Great Wall Tank 600
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