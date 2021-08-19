Запчасти XCMG в Благовещенске

Сегодня корпорация Xuzhou Construction Machinery Group Inc является лидером китайского тяжелого машиностроения и пятой компанией по выпуску строительной спецтехники в мире. В России широкое применение нашли дорожные катки, погрузчики, автокраны и прочие агрегаты, произведенные предприятием из КНР. Посмотреть каталог запчастей XCMG в Благовещенске можно, перейдя по ссылке https://aas-detail.ru/brands/xcmg.

История успеха корпорации Xuzhou Construction Machinery Group Inc

Датой рождения концерна XCMG называют 1989 год, когда произошло объединение нескольких небольших предприятий, специализирующихся на производстве самоходных механизмов. Спустя шесть лет компания начала сотрудничество с известным мировым производителем специализированного строительного транспорта Caterpillar, построив огромный промышленный комплекс по выпуску экскаваторов площадью 170 тыс. м2. Тогда же инженеры XCMG представили самый крупный башенный кран, изготовленный в странах Азии, грузоподъемность которого равнялась 160 т.

Сегодня Xuzhou Construction Machinery Group Inc имеет несколько крупных производственных комплексов на которых собирается железнодорожная техника, бетономешалки, самосвалы, автокраны, грейдеры, асфальтоукладчики, бульдозеры и другие виды спецтехники. Большое значение разработчики уделяют начинке машин, внедряя современные системы управления транспортными средствами.

Инновационными разработками занимается научно-исследовательский институт, открытый в 2012 году в китайском Сюйчжоу. На базе НИИ трудятся более 2 тыс. сотрудников.

Но 2021 год корпорация насчитывает три десятка дочерних компаний по всему миру и 14 совместных предприятий с зарубежными партнерами, среди которых Caterpillar, Сammens и Liebherr. Спецтехника производителя из КНР востребована в 158 странах мира, в том числе в Африке и Южной Америке.

Рынок России является одним из наиболее привлекательных для китайской компании, учитывая тесные деловые связи двух держав и наличие общей границы. Отечественных предпринимателей техника из Поднебесной в первую очередь привлекает своим функционалом и разнообразием конструкций. Немалую роль в росте популярности машин играет и их невысокая стоимость, если сравнивать с аналогами из США, Европы и Японии.

Важным фактором является и адаптированность техники к российским климатическим условиям. Агрегаты надежны как в жару, так и при глубоком минусе (до -60܄С) Имеет значение и тот факт, что запчасти XCMG (Благовещенск) не нужно ждать месяцами. Большинство деталей есть в наличии, а доставка под заказ занимает несколько дней.