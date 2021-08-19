Какие особенности модели КамАЗа 43114

КамАЗ евро 2 Набережные Челны – популярный полноприводный грузовой автомобиль. Трехосная машина отличается высокой проходимостью. Шасси КамАЗа рассматриваемой модели востребовано в России. Его используют в нефтегазодобывающей сфере и вооруженных силах. Предусмотрена возможность монтажа надстроек:

подъемники;

цистерны;

автопоезд;

фургон.

Модель 43114 относится к тяжелой категории, имеет колесную формулу 6х6. Автомобиль был создан инженерами Камского автозавода в 1991 году. Частично были использованы элементы модели 43101. Новая машина была оснащена улучшенным двигателем. Также была добавлена широкопрофильная резина. Долгое время производство модели не начиналось из-за развала Советского союза. Серьезный кризис затронул все сферы жизни.

Первые машины рассматриваемой модели сошли с конвейера в 1996 году. В дальнейшем конструкторы разработали гражданские модификации, оснащенные спальным местом в кабине.

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Автомобиль получил целый ряд особенностей, которые выделяют его среди других представителей категории. КамАЗ 43114 – это соответствие в полной мере всем требованиям, которые предъявляют к военной технике. Конструктивно имеется лебедка, благодаря которой можно выбраться из любой непроходимой зоны. Машина подходит для работы с разными грузами, стабильно переносит значительные температурные колебания. Ресурс эксплуатации увеличен.

Модель немного потребляет топлива, что делает ее экономичной. По экологии автомобиль соответствует всем мировым стандартам. Опционально техника может быть оснащена тентом, который снимается, каркасом или скамьями. В целом это неприхотливая и проверенная годами машина. Покупать такой товар следует только через проверенных поставщиков.

Камаз 43114 евро 2 Набережные Челны

Параметры грузоподъемности бортовой машины – 7450 кг, а шасси – 7600 кг. По асфальтированному покрытию авто тянет прицеп, масса которого может составлять 12 тыс. кг. А в условиях бездорожья – 7500 кг. Максимальный скоростной показатель достигает девяноста километров в час. Расход горючего у этой модели летом – 33,2 литра на сто километров, а зимой – 37,3 литров на 100 км.

Разработчики оснастили КамАЗ двумя баками для топлива на 210 и 210 литров. В другой модификации литраж 125 и 170 литров. Благодаря им, машина может работать достаточно долго, не нуждаясь в дозаправке. Двигатель рассматриваемой модели дизельный, соответствует стандартам «Евро-2». Силовая установка оснащена восемью цилиндрами.

Предусмотрен турбонаддув и жидкостное охлаждение. Объем двигателя составляет 10,85 литров. Мощность мотора достигает 240 лошадиных сил. Как отмечают эксперты, двигатель отличается повышенной эффективностью. В целом это универсальный, надежный и проверенный грузовик.