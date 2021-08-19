Установка дополнительного оборудования

Современный автомобиль оснащен широкими функциональными возможностями. Если старые модели в основном выполняли функцию перевозчика, и не имели дополнительных возможностей, то с современными машинами все наоборот. Не всегда производители могут учитывать все желания и потребности клиента, когда выпускают очередной автомобиль. Именно поэтому многие автовладельцы пользуются услугами профессионалов по установке дополнительного оборудования.

Дополнительное оборудование – то, которое уже устанавливается вне завода – изготовителя. Это может быть внутренний, технический тюнинг, а может быть стайлинг – изменение внешнего вида, цвета автомобиля. Специалисты СТО могут перекрасить автомобиль, нанести графические рисунки, перетянуть сидения, заменить панели и рулевое колесо. Кроме того, в установку дополнительного оборудования входит:

Подключение сигнализации

Установка центрального замка

Ксеноновые фары для лучшего освещения

Монтирование парктроника

Установка доводчиков стекол

Климат – контроль (датчики дождя, противотуманные фары)

Улучшение шумоизоляции

Установка оборудования в сервисе или самостоятельно

Если вы хотите оснастить свой автомобиль дополнительными возможностями, не стоит обращаться к непроверенным специалистам. Дополнительное оборудование так же серьезно, как ремонт электрооборудования автомобиля. Многие автосервисы предлагают услуги по установке дополнительного оборудования на автомобиль. Не стоит пытаться экспериментировать, и оснащать автомобиль дополнительными функциями самостоятельно. Некоторые водители обращаются к друзьям и знакомым. Конечно, может в «гаражном» сервисе работают профессионалы, но часто у них нет нужного оборудования, без которого правильно установить дополнительное оснащение на автомобиль невозможно.

В профессиональных сервисах сначала вам проведут диагностику автомобиля, чтобы понять, какие дополнительные функции можно установить, а какие лучше не стоит. После этого мастера произведут тюнинг исходя из ваших желаний и потребностей. Вы сможете установить сигнализацию, центральный замок, улучшить состояние магнитолы, поменять фары – ксенон или галоген. Также вам смогут украсить автомобиль изнутри – обить сидения, поменять панели, установить новое рулевое колесо. При желании можно даже перекрасить автомобиль, ли сделать аэрографию. Но, если вы хорошо рисуете, то украсить автомобиль сможете самостоятельно. Был бы аэрограф и желание.

Если хочется расширить функциональные возможности своего автомобиля или украсить его внешний вид – выбирайте сервис и вперед!