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Модель LADA Granta получит новую грузовую модификацию

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Lada Granta получила новую модификацию – грузовую с возможностью перевозить до 920 кг груза.

Новую версию коммерческой Granta разработала компания «ВИС-Авто», которая является основным производителем подобных версий автомобилей на базе моделей Lada.

Как сообщает паблик «Русский автомобиль» во «ВКонтакте», сейчас новая Granta проходит сертификацию, и после получения ОТТС и тестов, грузовик поступит в продажу.

Всех подробностей про грузовую Lada Granta пока нет, но есть информация, что она создана на базе стандартного пикапа ВИС-2349.

Под капотом легкого грузовичка будут устанавливать 1,8-литровый мотор, причем модель от производителя получит газобаллонное оборудование.

Lada Granta
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