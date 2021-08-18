Haval скоро выпустит в России новый внедорожник Big Dog

Haval на российский рынок намерена привести свой новый внедорожник Big Dog, а сейчас компания проводит сертификацию модели в РФ.

По данным портала «Китайские автомобили», Haval уже подала документы на Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) внедорожника Big Dog.

В документах указано, что модель для российского рынка будет поставляться из Китая с завода в Юнчуане.

Это предприятие является относительно новым, его запустили в 2019 году. После получения ОТТС китайский производитель сможет начать продажи Big Dog в РФ.

Стоит отметить, что данная модель в одном экземпляре уже завезена в Россию, но только для сертификации и демонстрации дилерам.

Напомним, в Big Dog устанавливается 159-сильный турбомотор объемом 1,5-литра или 2,0-литровый 211-сильный агрегат.

Во внедорожнике также есть полный привод с принудительной блокировкой заднего дифференциала.