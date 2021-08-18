Главная » Новости

Haval скоро выпустит в России новый внедорожник Big Dog

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Haval на российский рынок намерена привести свой новый внедорожник Big Dog, а сейчас компания проводит сертификацию модели в РФ.
По данным портала «Китайские автомобили», Haval уже подала документы на Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) внедорожника Big Dog.

В документах указано, что модель для российского рынка будет поставляться из Китая с завода в Юнчуане.

Это предприятие является относительно новым, его запустили в 2019 году. После получения ОТТС китайский производитель сможет начать продажи Big Dog в РФ.

Haval скоро выпустит в России новый внедорожник Big Dog

Стоит отметить, что данная модель в одном экземпляре уже завезена в Россию, но только для сертификации и демонстрации дилерам.

Напомним, в Big Dog устанавливается 159-сильный турбомотор объемом 1,5-литра или 2,0-литровый 211-сильный агрегат.

Во внедорожнике также есть полный привод с принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Haval скоро выпустит в России новый внедорожник Big Dog

Big Dog haval
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика