Российские аналитики рассказали о самых востребованных автомобилях на рынке, оснащенных дизельными силовыми установками.

Как пишет «Автостат», на три автобренда в РФ пришлось более 50% рынка дизельных автомобилей.

Продажи дизельных автомобилей в первом полугодии составили 65 тыс. ед., что на 34,5% выше прошлогодних результатов.

Доля таких машин сократилась до показателя 8,1%. Дизельные машины марок BMW, Mercedes-Benz и Hyundai являются самыми популярными в выборке, и именно на них приходится 50,5% всего рынка дизельных авто.

Объемы продаж BMW составили 16,3 тыс. ед, что на 30% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Автомобилей Mercedes-Benz было продано 10,2 тыс. ед., что на 82% больше, Hyundai разошлись тиражом в количестве 6,2 тыс. штук, что на 110% больше.

В пятерке самых продаваемых еще находятся Toyota (6,1 тыс. ед.; -5%) и Renault (около 6,1 тыс. ед.; +141%). Среди моделей лидерами являются Renault Duster, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser Prado.