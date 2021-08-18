На заводе в России стартовало производство кроссовера Genesis GV70

На калининградском Автоторе собирают большое количество корейских моделей, и теперь на автомобильном заводе еще наладили выпуск премиального кроссовера Genesis GV70.

Эта модель на предприятии выпускается крупноузловым способом, а это значит, что на завод привозят собранные узлы и кузов, а сотрудникам их остаётся только собрать в единое целое.

Напомним, на российском рынке дилеры марки Genesis на кроссовер GV70 прием заказов открыли на прошлой неделе, стоимость кроссовера начинается от 4 150 000 рублей.

Модель доступна с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 199 л.с. и бензиновыми турбироваными агрегатами 2,5 и 3,5-литра.

Их мощность составляет 249 и 379 л.с. соответственно. Трансмиссия у Genesis GV70 предлагается только 8-ступенчатая автоматическая с системой полного привода.