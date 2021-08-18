Mercedes-Benz впервые выпустила внедорожную версию универсала C-класса

Компания Mercedes-Benz представила кросс-версию универсала C-класса. Модель с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по периметру будет полноценно представлена на выставке IAA в Мюнхене в сентябре.

Mercedes-Benz C-класса в версии All-Terrain на европейском рынке будет конкурировать с Audi A4 Allroad и Volvo V60 Cross Country.

All-Terrain версия от классического универсала внешне отличается увеличенным дорожным просветом, накладками на колесные арки, бамперы и пороги.

Сами накладки выполнены из пластика черного цвета, также в модели добавили защиту днища и установили другую радиаторную решетку.

Вседорожный универсал будет доступен с колесными дисками от 17 до 19-дюймов.



Новинка получила систему полного привода 4Matic с межосевым дифференциалом и дополнительными ездовыми режимами Offroad и Offroad+.

При активации этих режимов на экране мультимедийной системы будет отображаться дополнительная информация про положение автомобиля, среди них геопозиция и угол наклона кузова.

В Германии Mercedes-Benz C-класса в версии All-Terrain будет доступен с бензиновым 1,5-литровым 204-сильным мотором, а также дизельным двухлитровым агрегатом мощностью 200 л.с.

У этих силовых агрегатов также будет установлен 48-вольтовый стартер генератор EQ-Boost, который агрегатам добавляет еще 20 л.с. и 200 Нм.

Цены и дату старта продаж вседорожника объявят после полноценной презентации.