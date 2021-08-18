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Водителям в РФ озвучили три признака, указывающих на необходимость продажи автомобиля

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Российским автомобилистам рассказали, когда стоит продать свой автомобили и купить вместо него другой.

О признаках, указывающих на необходимость продажи автомобиля рассказал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По его словам, одним из признаков может быть «масложор», а еще двумя признаками названы коррозия под днищем и мелкие, а также несвойственные свежей машине поломки.

Уточняется, что смена машины необходима тогда, когда ее продажа окажется выгоднее, чем ремонт.

Специалист говорит, что иногда лучше продать трехлетнюю Ладу и купить машину марки BMW, Volvo или Toyota возрастом 5-7 лет.

То есть он придерживается мнения, что лучше приобрести автомобиль старше, но надежнее.

Еще Максим Рязанов отметил, что в целом при смене авто владельцы должны ориентироваться в первую очередь на свои предпочтения, но не гнаться за выгодами.

Было также добавлено, что в связи с ростом цен на новые авто, машины на вторичке из-за этого практически не теряют в цене.

Источник: Прайм. 

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