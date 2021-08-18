В какие этапы выполняется кузовной ремонт автомобиля

Сегодня автомобиль есть практически в каждом доме, но нередко он становится не только источником какой-то пользы и радости, но и печалей. Особенно, если автомобиль случайно угодил в ДТП. Никто не застрахован от дорожных происшествий, так как даже если Вы ездите максимально аккуратно, всегда на дороге может найтись тот, кто просто купил права или перед выездом выпил спиртного. Так или иначе, но в результате различных происшествий страдает в первую очередь кузов машины и его приходится в итоге ремонтировать, чтобы не ездить по родному городу на битой машине.

Если Вас интересует данный вопрос, то можете почитать про кузовной ремонт, узнать подробнее тут. Рассмотрим в общих чертах, как происходит решение проблем с кузовом после того, как он получил вмятины.

Как вернуть кузову идеальный вид

Чтобы кузов снова начал выглядеть как надо, необходимо в первую очередь обратиться к опытным мастерам на СТО. В целом, сам процесс работы по восстановлению этого элемента конструкции авто выглядит так:

Первым делом кузовные запчасти необходимо демонтировать с автомобиля. Это даст возможность проводить с ними необходимые манипуляции;

Далее происходит наиболее сложный этап – рихтовка. Существуют различные методы, которые помогают вернуть частям кузова свой первозданный вид, восстановить помятые места так, как будто бы там ничего и не было;

Помимо рихтовки необходимо выполнить сварочные работы, если какие-то детали получили серьезные повреждения, в них появились дыры, порезы, большие трещины и т.д.;

Далее готовые детали, приведенные в идеальную форму, монтируют назад на авто и выполняют его полную или частичную покраску под основной цвет, указанный в техпаспорте. Шпаклевка, грунтовка, шлифовка, покраска – все эти действия также должны выполняться очень аккуратно и грамотно, иначе результат не сможет радовать заказчика.

Все это – сложная работа, которая должна выполняться опытными мастерами на СТО, где для этого есть необходимые технические возможности, инструмент, освоены определенные технологии.

Стоит ли пытаться рихтовать кузов самостоятельно, так как это делают многие самонадеянные автовладельцы недорогих машин? Такой вариант решения проблемы строго не рекомендуется людям, которые не уверены в своих силах и не желают причинить автомобилю еще больший вред, чем там уже есть.